Giornale – Brozovic ancora lontano dall’insidiare Calhanoglu. Mkhitaryan ci sarà

"Dalla vittoria con l’Udinese sono arrivate risposte importanti. Lukaku cresce, ma molto lentamente. Le gerarchie sono scritte, la LuLa può attendere, perché Big Rom non è ancora un valore aggiunto per l’Inter. La speranza di Inzaghi è che Lautaro Martinez, 8 gol nelle 11 partite giocate (non tutte per intero) dopo il Mondiale, migliori la sua media anche in Champions League, dove è andato a segno solo 3 volte nelle ultime 20 partite (e 8 su 29 in assoluto). E poi c’è la classe di Dzeko, che in Europa può esaltarsi. L’altra risposta uscita sabato sera da San Siro è che Brozovic è al momento molto lontano dall’insidiare il posto a Calhanoglu al volante della squadra. Non è un caso che la sgasata all’Udinese sia arrivata proprio quando sono entrati Martinez e Calha", sottolinea il Giornale.