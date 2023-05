Mentana: “Potrebbe essere stata ultima di Brozovic a San Siro. Firmo contro sua cessione”

Il giornalista ha parlato del croato sui suoi social e ha chiesto che non venga ceduto: alcune voci parlano di addio

Enrico Mentana, noto tifoso nerazzurro e direttore del tg di La7, in un post sui social chiede di trattenere Brozovic all'Inter. Di recente si è parlato dell'addio del croato e anche di uno scambio con Kessie. Ma il giornalista dice la sua e si schiera contro un'eventuale cessione.

«Mi sono reso conto - ha scritto sui social - che quella di ieri potrebbe essere stata l'ultima partita in nerazzurro del giocatore a San Siro. Pronto a firmare qualsiasi appello contro la sua cessione». Non è la prima volta che Mentana palesa la sua passione per il centrocampista croato.