Inter, Brozovic si ripara dal gelo di Appiano. Nainggolan lo prende in giro

Allenamento al freddo gelido per i nerazzurri. Era la seduta di rifinitura dell’Inter alla vigilia della partita contro lo Shakhtar. Essenziale la vittoria per provare a passare il turno, in attesa di capire cosa succederà a Madrid. Marcelo Brozovic, tra i superstiti del centrocampo, giocherà sicuramente da titolare. Ha postato sui social una sua foto tutto imbaccuccato con cappello e scaldacollo. Si vedono a malapena solo gli occhi. E Nainggolan lo prende in giro in un commento: “Che bello così…”.