GdS – Inter, Brozovic ci sarà col Sassuolo: Conte sorride, Barella e Vidal…

Buone notizie dall’infermeria per Antonio Conte. Dopo aver saltato Torino e Real Madrid per la positività al Covid-19, Marcelo Brozovic torna a disposizione. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, l’ultimo test negativo ha dato il via libera ai controlli previsti dal protocollo, prima del rientro in gruppo.

Il croato potrebbe far parte della lista di convocati di domani per la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo: asintomatico, Brozovic si è allenato in autonomia.

Gli unici positivi al Coronavirus restano Padelli e Kolarov, mentre la notizia di Brozovic è importante in ottica Champions in vista della trasferta di martedì sul campo del Borussia Monchengladbach, dove mancherà Vidal.

Insieme al recupero di Sensi, Brozovic garantisce maggiore scelta a Conte, che – oltre ai due inutilizzati Eriksen e Nainggolan – aveva fino ad ora a disposizione solo Barella, Gagliardini e Vidal. Il centrocampista della Nazionale Italiana e il cileno hanno giocato 12 partite su 12 in questa stagione con i nerazzurri.