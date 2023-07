Brozovic, Marotta potrebbe dire sì all’offerta al ribasso dell’Al-Nassr. E Frattesi…

"Un'altra giornata sull’ottovolante della follia nella trattativa fra Inter, Al-Nassr e Brozovic. Anche ieri si sono vissute dieci ore di grande tensione quando tutto sembrava ormai definito, poi saltato, quindi di nuovo riaperto". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito a quanto successo ieri nella trattativa Al Nassr-Inter per Marcelo Brozovic, con il club saudita che ha alzato la posta in palio per il giocatore abbassando l'offerta all'Inter, mossa che ha congelato la trattativa.