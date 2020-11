Inter, Brozovic come Gagliardini: ieri debolmente positivo, oggi nuovo test per il ‘Gladbach

Marcelo Brozovic ha saltato l’impegno contro il Sassuolo a causa di una debole positività riscontrata dopo il test fatto nella giornata di venerdì: come riporta la Gazzetta dello Sport, già il tampone fatto venerdì (con esito sabato) aveva mostrato una debole positività, residuo del contagio originario ma il croato “era comunque partito, con un’auto privata, per Reggio, non prima di aver ripetuto l’esame: l’Inter sperava che, come accaduto a Gagliardini prima dell’Atalanta, sparisse la positività”, scrive la Rosea. Il tampone ha dato esito positivo e dunque Brozovic è restato out contro i neroverdi ma oggi farà un nuovo test per capire se potrà essere a disposizione per la sfida contro il Gladbach. Chi invece è totalmente guarito è Padelli.