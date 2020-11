Gagliardini: “Atteggiamento giusto, vittoria meritata. A centrocampo abbiamo giocato…”

Le parole di Roberto Gagliardini a Inter TV: “Penso che sia stata una partita ben interpretata da parte nostra, abbiamo preparato la partita in pochi giorni. Siamo stati compatti, era giusto l’atteggiamento. Abbiamo portato a casa una partita fondamentale. Abbiamo cambiato qualcosa a centrocampo, già la conoscevamo l’anno scorso questa disposizione. Non c’è stato bisogno di rodaggio. Per questo abbiamo fatto una partita attenta e determinata, vittoria meritata. Ogni volta che segno l’Inter vince? Speriamo di segnare più spesso. Sono contento di aiutare la squadra, fare gol non è il mio compito principale ma fa sempre piacere se si riesce”.