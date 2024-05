Le parole dell'ex calciatore: "In Serie A non ci sono fuoriclasse, al massimo ottimo calciatori. In Serie A ci sono tantissimi simulatori"

Marco Astori Redattore 10 maggio 2024 (modifica il 10 maggio 2024 | 16:16)

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Pasquale Bruno, ex calciatore, ha parlato così della situazione attuale della Serie A: "Se giocassi oggi sarei il capitano della Lazio o della Roma, di una big del campionato insomma. In Serie A non ci sono fuoriclasse, al massimo ottimo calciatori. In Serie A ci sono tantissimi simulatori. Chiesa è il primo di tutti: è il capobanda. Appena li tocchi fanno sceneggiate incredibili. Allegri? La sua Juventus gioca male anche perché non ci sono calciatoro forti. In passato aveva Marchisio, Pogba, Pirlo, Vidal a centrocampo e non giocava male. Ora ha Locatelli e Chiesa. Lui è un grande gestore come Mourinho. Chiesa è un buon calciatore ma non è un fuoriclasse.