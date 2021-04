Bucchi: “Napoli, la Champions passa anche dalla partita contro l’Inter. Fondamentale che…”

Cristian Bucchi, allenatore ed ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "NapoliMagazine.Com"

"Grande vittoria del Napoli contro la Sampdoria, che è sempre un avversario molto ostico. I blucerchiati sono messi bene in campo da Ranieri, che ha grande esperienza. La vittoria è stata importantissima, tenendo conto dell'avversario che era di fronte, sotto mille punti di vista: c'è stato il ritorno al gol di Osimhen e la prima rete di Fabian Ruiz è stata realizzata con un'azione straordinaria. Il Napoli ha dimostrato nell'ultimo periodo di aver ritrovato i suoi uomini importanti, tanti giocatori che purtroppo sono mancati durante la stagione. Gli azzurri sono in uno stato di forma piu' che buono per questo sprint finale. E' stata una vittoria fondamentale in ottica Champions. Ora la Champions League del Napoli passera' attraverso gli scontri diretti contro Inter e Lazio, saranno fondamentali. La speranza e' che le altre possano lasciare qualche punto per strada, tra Atalanta, Juventus, Milan e Lazio stessa. Saranno tutte partite belle e avvincenti, ci sara' equilibrio, le porte per l'Europa restano aperte con una classifica così corta".