Bucchi: “Mi spiace per Sensi, al top aveva oscurato anche Barella. Ma ora…”

L'ex allenatore del Sassuolo Bucchi ha parlato così di Sensi e delle difficoltà che il centrocampista sta incontrando

"Che differenza c'è tra le italiane e le altre? Innanzitutto le rose: in Italia non ce ne sono per competere in Europa ad altissimi livelli, solo Juve e Inter ce l'hanno. L'Atalanta poi ogni anno ci illude e ci emoziona per come gioca: ha un budget inferiore agli altri e giocatori non di primissima fascia ma grazie all'organizzazione in Italia è tra le grandi e in Europa fa strada, anche l'anno scorso è stata la squadra che è arrivata più avanti. La Lazio per il campionato ha un ottimo organico, ma non è oggi in grado di battere un Bayern Monaco: all'andata c'è stato un risultato troppo largo, ma le eliminazioni loro e dell'Atalanta per me erano scontate. Chi ha fatto meno sono state Inter e Juve, anche se in Italia dominano a prescindere".