Bucchioni: “Se fossi un tifoso dell’Inter, non mi preoccuperei. Hakimi straordinario”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista Enzo Bucchioni si è mostrato molto fiducioso delle possibilità dell’Inter di Antonio Conte di competere quest’anno ad altissimi livelli. Ecco le sue dichiarazioni:

“L’Inter vuole provare a vincere subito, da un paio d’anni è in crescita. Ora serve l’ultimo step, immettendo giocatori con esperienza e capacità: non basta giocare bene, serve anche il carattere. In più c’è gente come Hakimi, giocatore straordinario. Conte ha tanti giocatori, ma con le 5 sostituzioni si possono gestire tutti e cambiare le partite. Poi ci sono tre competizioni: sarebbe un problema se fosse solo una… Non mi preoccuperei se fossi un tifoso dell’Inter“.

(Fonte: Radio Sportiva)