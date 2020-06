Bucchioni: “Lautaro? Ci vuole un top per sostituirlo, Cavani ok. Marotta sa bene che…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Enzo Bucchioni, noto giornalista, ha commentato le dichiarazioni di Beppe Marotta in merito al futuro di Lautaro Martinez: “Marotta sta facendo il gioco teso ad incassare di più. L’Inter avrebbe piacere che rimanesse, ma Marotta sa benissimo che tarpare le ali di un ragazzo così in ascesa è controproducente. E’ un affare da portare a casa. L’Inter dovrà sostituirlo con un top player, Cavani potrebbe andar bene nell’immediato. Eriksen? Ha fatto fatica, magari in queste 13 partite mancanti capiremo le sue capacità. L’Inter per fare l’ultimo step ha bisogno di un mix di giocatori giovani come Tonali e Kumbulla, ed esperti che sanno vincere e hanno già vinto come Cavani.”.