Inter, resta vivo nei pensieri il nome di Cavani. “Il giocatore ha fatto sapere che…”

Uno dei parametri zero più ambiti al termine di questa stagione sarà sicuramente Edinson Cavani. L’uruguaiano non rinnoverà il suo contratto con il Paris Saint-Germain ed è pronto a continuare in un top club europeo. L’Atletico Madrid resta ancora molto interessato al Matador, ma, come si legge su La Gazzetta dello Sport, l’Inter non ha assolutamente intenzione di mollarlo: “Il nome di Edinson Cavani è ancora vivo nei pensieri dell’Inter nonostante abbia fatto sapere di voler pensare concretamente al suo futuro più avanti”, si legge.