Inter, Bucchioni sicuro: “C’è un nome in arrivo. Kostic? Si fa in questo caso”

Il punto sul mercato nerazzurro: "Il Psg per Hakimi ha offerto anche Paredes come contropartita, ma i nerazzurri vogliono 80 milioni solo cash"

Nel corso del suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni, giornalista, ha fatto il punto sulle principali trattative di mercato in casa Inter: "Incassare è complicato. Il Psg per Hakimi ha offerto anche Paredes come contropartita, ma i nerazzurri vogliono 80 milioni solo cash. S’è inserito il Chelsea che a sua volta ha messo sul piatto Emerson Palmieri e Christensen, ma Hakimi ha già l’accordo con il Psg per otto milioni netti. Anche Lautaro si guarda in giro nonostante le smentite, il rinnovo si allontana.