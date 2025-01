Bucciantini: “Inter, calendario brutto ma squadra bella. Non ho mai visto…”

Il giornalista ha parlato del momento dei nerazzurri dopo la vittoria conquistata sul campo del Lecce per quattro a zero

Marco Bucciantini, a Skysport, ha parlato del momento dell'Inter dopo la vittoria col Lecce e si è soffermato sulla lotta scudetto: «Lautaro torna sempre. Taremi non l'ha nascosto, ma se avesse trovato l'Inter i gol di Taremi sarebbe stato diverso. L'ha nascosto l'altro? Thuram, sì. Benissimo, ma non c'è stato modo di far riposare l'argentino in alcune partite», ha detto a proposito del capitano nerazzurro a segno anche a Lecce dopo il gol segnato in Coppa, mercoledì scorso, contro lo Sparta Praga.