Bucciantini: “Coppa Italia? Grande gara Fiorentina, Inter in gol con due azioni”

Le parole del giornalista dopo la finale di Coppa Italia di mercoledì sera che ha visto trionfare i nerazzurri in rimonta

Marco Bucciantini, giornalista e opinionista di Sky Sport, è intervenuto a Marte Sport Live: "Futuro? Gasperini gioca proprio in un altro modo, bisogna trovare giocatori a lui funzionali. Secondo me credo sia fondamentale restare nel solco del 4-3-3, bisogna trovare un allenatore che dia del suo e che però continui così. Il mio prescelto è Vincenzo Italiano, sta crescendo una squadra in un certo modo.