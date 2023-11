Bucciantini: “Inter, la distanza dalle rivali è vera, in tutto. Da qualità a proposta di gioco”

Marco Bucciantini , su Skysport, ha parlato della capolista del campionato e della lotta scudetto. «L'Inter guarda da una parte sola, le avversarie ce l'ha dietro e trovarsi dietro la Juve è un effetto sfida anche se l'impressione è di una distanza vera, in tutto. Nella qualità dei giocatori, nella profondità della rosa, nella proposta di calcio e nelle possibilità di fare tante cose in più», ha sottolineato sul momento dei nerazzurri.

«Gasperini ha percepito un'Inter forte ed è forte effettivamente. È sempre stata un'ottima Inter, consapevole, hanno costruito Calhanoglu come giocatore davanti alla difesa e sono riusciti a metterlo insieme a Barella e Mkhitaryan con Frattesi che quando entra si spinge in avanti. Poi Lautarosta diventando straordinario in area di rigore, gli riesce tutto facile. L'Inter ha un compito in questa stagione, tenersi il primo posto conquistato. Spesso ti disimpegni da certe dichiarazioni, ma penso che gli piaccia essere favoriti perché di fatto lo sono».