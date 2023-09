Bucciantini: “L’Inter ha fatto un mercato straordinario. Thuram? Il suo gol sembra…”

Presente negli studi di Sky Sport, Marco Bucciantini ha parlato della vittoria dell'Inter nel derby. Il giornalista ha voluto sottolineare il lavoro dei dirigenti nerazzurri sul mercato: "L'Inter in questo momento è la più forte, dal 60' al 65' può mettere in campo i due esterni, Frattesi, Arnautovic che sono giocatori perfetti per mantenere o ridare un po' di gamba alla partita e ha trovato Thuram".