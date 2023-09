Mkhitaryan mania sui social. Dimarco: “Sposami Michele”. E Barella e Bastoni…

Chi lo voleva fuori dall'undici titolare prima del derby, si sarà ricreduto. Henrik Mkhitaryan ha mostrato ancora una volta, se ce ne fosse il bisogno, la sua immensa classe: due gol e un assist in un derby che rimarrà nella storia. Questo spiega perché Inzaghi non fa mai a meno di lui, troppo importante per questa squadra. E nello spogliatoio è scoppiata la Mkhitaryan-mania. Nell'ultimo post dell'armeno, sono tanti i commenti dei compagni di squadra. "Mamma mia Michele, mi fai impazzire! Mi vuoi sposare?", ha scritto Federico Dimarco. "Illegale", il commento di Nicolò Barella, mentre Bastoni ha chiuso con un "Mio padre, mio fratello, mio zio".