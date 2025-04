"A me fa piacere che la squadra è viva, non era semplice fare quel secondo tempo contro l'Inter. Bastava una scintilla, fare un gol o metterli in difficoltà anche se è difficile. Abbiamo trovato coraggio, i cambi hanno fatto tanto"

Come è stato affrontare l'Inter?

"Non posso negare il mio passato, l'Inter mi ha dato l'opportunità di crescere come calciatore, persona e allenatore. La stima, l'affetto e la riconoscenza per quello che hanno fatto per me rimarrà per sempre. Affrontare la tua squadra non è mai semplice ma adesso penso al mio Parma e a raggiungere l'obiettivo che è la salvezza. Dobbiamo rimanere umili e con i piedi per terra