Finisce 2-2 la gara al Tardini contro il Parma e l' Inter fa ritorno a Milano con un punto soltanto. C'è naturalmente amarezza tra i nerazzurri per non essere riusciti a conquistare il bottino pieno. Ecco come ha analizzato e commentato la gara Massimiliano Farris , vice di Simone Inzaghi: "Inter a due facce, che cosa ha inciso? Mi viene da dire il Parma, che ha iniziato molto bene il secondo tempo. Aveva creato anche nel primo. Aveva una manovra più fluida. Dopo l'Udinese avevamo dato segnale di non allentare la presa. Veniamo da un derby, paghiamo in energie fisiche e mentali. C'è rammarico, dovevamo cercare di evitare di dargli la scintilla che ha portato ai gol. La squadra è risalita e ha cercato anche in maniera confusa la vittoria. Ci prendiamo questo punto, siamo padroni del nostro destino e guardiamo al futuro".

"Che indicazioni ho dato? Il discorso era di avere palleggio, allentare la pressione e creare pericoli. In quei 15-20 minuti abbiamo subito due gol e sono stati fatali. C'è un pizzico di rabbia. Giocando così tanto devi gestire i giocatori, non possiamo permetterci ricadute. Tutti devono dare il loro contributo perché stiamo lottando per qualcosa di importante. Fisicità? Calo naturale non doveva esserci. Le ultime tre partite le abbiamo giocate contro squadre molto fisiche. Le energie non sono al 100% e si paga qualcosa in questi termini. Calha-Asllani insieme? Non avendo Barella squalificato, avevamo lasciato fuori Frattesi per darci minuti dopo. Sapevamo quello che ci potevano dare. La prova è stata positiva. Dobbiamo ripartire. Abbiamo preso un punto, ci dispiace ma continuiamo con grande fiducia", ha concluso Massimiliano Farris a Inter TV.