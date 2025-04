Parma, Bernabé: “Potevamo anche vincere, ma punto pesante. L’esultanza…”

Parma-Inter è ormai in archivio. Adrian Bernabé, calciatore degli emiliani, ha commentato quanto accaduto in conferenza stampa. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it al Tardini: "E' stata una partita in cui abbiamo fatto molto bene. Nel primo tempo abbiamo fatto una bella prestazione, abbiamo avuto situazioni con le quali andare in vantaggio, siamo stati un po' sfortunati. Nel secondo tempo invece è andata al contrario, un peccato perché avremmo potuto anche vincere, ma ci teniamo questo punto pesante. Siamo stati bravi a mettere in campo quello che ci ha chiesto Chivu.