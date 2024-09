Giornata importante per Tajon Buchanan: l'esterno canadese è tornato ad allenarsi ad Appiano Gentile, proseguendo così nel suo programma di recupero dopo la frattura alla tibia rimediata in estate con la sua Nazionale. Una buona notizia per Simone Inzaghi, che confida di riavere quanto prima a disposizione l'ex Club Brugge per aumentare le scelte sulle fasce.