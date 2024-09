"Buchanan, 25 anni, sarà di sicuro una risorsa in più a partire da ottobre inoltrato, in una fase delicata per la Champions. Per questo Inzaghi l’ha aggregato al gruppone europeo, lasciando fuori il nuovo arrivato Tomas Palacios - preso per 6,5 milioni per completare il reparto difensivo - e l’argentino Joaquin Correa, ormai fuori dai piani nerazzurri. Arrivato dal Belgio a gennaio 2024, Buchanan ha chiuso la stagione scorsa con un gol in dieci presenze. Ha festeggiato lo scudetto della seconda stella e poi è volato in Coppa America. Inzaghi sta per riabbracciarlo", si legge su Gazzetta.