Silvio Proto, ex portiere belga con un passato alla Lazio, ai microfoni di sportitalia.com ha parlato di Tajon Buchanan e di Simone Inzaghi, suo tecnico ai tempi in cui indossava la maglia biancoceleste: "Buchanan? Un buon prospetto, ora si deve adattare al campionato italiano, ma credo abbia prospettiva e possa diventare davvero un gran giocatore. Ha la mentalità giusto per capire il sistema di gioco di Inzaghi".