Buchanan, il saluto del Club Brugge: “Pronto per un altro nerazzurro in Italia”

"2 anni di nerazzurro in Belgio. Pronto per un altro in Italia. Grazie per tutto, TJ!".

"Tajon Buchanan lascia il Club Brugge e si trasferisce al top club italiano dell'Inter. Sia i club che il giocatore hanno raggiunto oggi un accordo su questo punto. Buchanan (24) è entrato a far parte del Club nel gennaio 2022. L'esterno è stato in grado di realizzare 5 gol e 12 assist in 67 partite in 2 anni al Club Brugge ed è diventato campione nazionale una volta. Si è anche imposto come titolare nella squadra nazionale canadese, con la quale ha partecipato alla Coppa del Mondo. Ora Buchanan si sposta in Serie A dove lavorerà con Simone Inzaghi. I nerazzurri sono attualmente primi nella massima serie italiana".