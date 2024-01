Ultimo Uomo: “Buchanan all’Inter ritrova la sua zona comfort. C’è un miracolo che Inzaghi…”

Ultimo Uomo ha dedicato una riflessione alle caratteristiche di Tajon Buchanan in ottica Inter. Il nuovo acquisto nerazzurro è arrivato ieri a Milano e i tifosi non vedono l'ora di poterlo ammirare in azione. Ma come si adatterà l'esterno canadese al gioco di Inzaghi? Scrive Ultimo Uomo: "A ventiquattro anni, e dopo un acquisto a prezzo contenuto, c’è ancora margine per migliorare. Soprattutto, Simone Inzaghi ha già dimostrato di saper compiere miracoli con giocatori in una fase interlocutoria della carriera, trasformandoli in calciatori capaci di competere sui palcoscenici più esigenti".