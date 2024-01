Lucien Agoumé sempre più vicino a vestire la maglia del Siviglia. Dopo il dietrofront della notte sulla pista Marsiglia, il centrocampista è a un passo dal club andaluso. Come appreso da FCIN1908.it, trattativa in chiusura tra le parti. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto per gli spagnoli. L'Inter manterrà comunque l'opzione di recompra su Agoumé.