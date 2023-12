Buchanan, seconda esclusione di fila: non giocherà l’ultima dell’anno

È obiettivo di mercato per l'Inter. L'allenatore del Brugge intanto non lo ha inserito nella lista dei convocati per l'Union Saint-Gillois

Tajon Buchanan è nel mirino dell'Inter che deve sostituire Cuadrado alle prese con la riabilitazione dopo l'operazione al tendine d'Achille. Il laterale canadese è stato individuato come pedina da inserire nella rosa di Inzaghi per sostituire il colombiano ora ma potrebbe essere anche l'esterno che sostituirà Dumfries qualora partisse in estate.