Sorteggi Euro 2024, Buffon: “In Germania gioia più grande della carriera”

Protagonista ad Amburgo come capo-delegazione della Nazionale italiana, Gianluigi Buffon ha restituito la coppa degli Europei e parlato dal palco prima del sorteggio per Euro 2024. "Sono davvero contento di essere qui con voi e con la coppa, penso che fosse ora di riportare questo trofeo in Italia dopo 53 anni. Abbiamo dato prova di un grande gioco e di un grande lavoro di squadra da parte della squadra e della Federazione".