Coronavirus, in Francia dicono no alla ripresa. In Germania parere favorevole dei Ministri

In Francia il governo sta per imporre lo stop ai tornei professionistici dopo la diffusione del coronavirus. In Germania no. I ministri dello sport dei 16 Laender federali si sono espressi in maniera positiva rispetto alla ripresa del campionato. E’ atteso l’incontro con Angela Merkel in programma giovedì. Il campionato tedesco potrebbe ripartire a metà maggio o a fine mese. Si ricomincerà a porte chiuse e seguendo una serie di regole medico-igieniche.

(Fonte: repubblica.it)