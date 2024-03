E chiaramente, una battuta con gli amici, anche quelli che tifano per la fazione opposta, per la Juventus: «Alle elementari in classe eravamo più tifosi del Toro che bianconeri, ma il mio migliore amico all’epoca era juventino e ci prendeva in giro. Adesso ho sia amici che non seguono il calcio, sia che vanno nella curva del Torino. Quelli bianconeri invece… mi punzecchiano dopo le partite».