"Con Taremi e Gudmundsson l’Inter avrebbe allora davvero un reparto completo, oltre che vario per tipologia di giocatori. E un attacco che garantirebbe una certa serenità anche a Inzaghi, senza tremare all’idea di un infortunio o un calo di forma di Lautaro e Thuram. In fondo, l’obiettivo dichiarato del club nerazzurro è quello di far coesistere l’ambizione di vittoria in Italia con un cammino lungo in Champions. Quest’anno l’ingresso nel G8 è fallito. Non è fallita la voglia di riprovarci. E l’Inter sta studiando come riuscirci", precisa il quotidiano.