"Buongiorno gradirebbe il trasferimento all’Inter, ma non per questo chiude la porta ad altre soluzioni, ovvero Milan, Napoli e Premier. La strada per i nerazzurri, come si evince, è in salita, anche perché il Torino, complici le possibili tante richieste, difficilmente aprirà a formule alla “Frattesi”, in prestito oneroso con riscatto. Piuttosto Cairo, se potrà, lo tratterrà per un'altra stagione. Se fosse impossibile arrivare a Buongiorno, l’Inter potrebbe valutare altre due opzioni sempre in Serie A: Bijol dell’Udinese, ma pure Schuurs, sempre del Torino. L’olandese, pallino di Ausilio, era un obiettivo un anno fa per sostituire Skriniar, poi non se ne fece nulla e l’Inter andò su Pavard. Adesso il granata è reduce da un brutto infortunio, ma non per questo è uscito dai radar del ds nerazzurro", la chiosa di Tuttosport.