Intervenuto ai microfoni di TMW, Antonio Buscè, allenatore, ha parlato così del centrocampista dell'Inter Kristjan Asllani: "Ho sentito Asllani in questi giorni, a volte mi dicono ringraziano, ma devo farlo io... Asllani è uno di quei talenti che se non ci fossi stato io ad allenare la Primavera sarebbe andato via perché il suo procuratore, un mio ex compagno di squadra, mi disse: 'Se non lo riprendi te, mi sa che il papà lo porta via da Empoli'. Non mi prendo i meriti perché non mi piace, ma se ci rifletto ne ho tanti. Quando sono stati con me hanno trovato dei vantaggi importantissimi a livello tecnico, caratteriale, di testa...".