Ct Cile: “Vogliamo essere cauti con Sanchez, ieri esami per valutare quanto può giocare”

"Alexis è arrivato qui martedì proprio perché lunedì aveva questi esami. Stiamo valutando la sua condizione fisica e in base a questo decideremo sul suo impiego nella partita di venerdì o di martedì". L'attaccante nerazzurro non gioca una partita da 78 giorni, ecco perché tanta prudenza da parte del c.t. cileno.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.