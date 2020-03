Cabrini: “Inter, con la Juve non sarà una sfida da dentro o fuori: i nerazzurri…”

Antonio Cabrini ha presentato ai microfoni di TuttoMercatoWeb la sfida tra Juventus e Inter, in programma domani sera all’Allianz Stadium di Torino alle 20:45: “Per quanto riguarda lo stadio vuoto è una misura che vale per tutti, presa per la sicurezza di ognuno ed è giusto così. Ora inizia un periodo complicato per tutte le squadre ed è difficile pensare ad una vera favorita”. Per l’Inter potrebbe essere un’ultima occasione per restare agganciata alla lotta scudetto? Non credo, i nerazzurri non molleranno mai. Resteranno in corsa fino alla fine. E in ogni caso ci saranno anche altre occasioni“.