L'ex difensore bianconero ha commentato il pareggio per 1-1 di ieri sera, con Lautaro che ha risposto a Vlahovic

Antonio Cabrini, ex difensore della Juventus e della Nazionale, ha commentato il pareggio per 1-1 ottenuto ieri sera dai bianconeri contro l'Inter: "Un risultato che cambia poco, perchè il campionato è ancora molto lungo e sicuramente il fatto che ci sia stato questo pareggio comporta che due squadra come Inter e Juventus saranno protagoniste fino alla fine".