Cuadrado è tornato: che impatto con la Juve. “Tendinite non passata del tutto, Inzaghi…”

"Ma il colombiano non si è fatto condizionare. Anzi, ha chiesto la sfera ai compagni, ha provato la giocata e quando c'era da difendere, non ha tirato indietro la gamba. Come testimoniato dal fallo su Kostic che ha spinto Guida ad ammonirlo. I numeri dei suoi 20 minuti fanno capire molte cose: ha subito più falli rispetto a tutti i suoi compagni di squadra (4), ha tentato più cross di tutti loro (2), ha vinto 4 duelli su 5 e ha sbagliato solo un passaggio su 11. Insomma, ha trasmesso una carica che alla squadra in quel momento mancava e ha fatto capire che le sue iniziative sulla corsia di destra saranno molto utili nel resto della stagione. Con buona pace di tifosi bianconeri ai quali il suo passaggio all'Inter a parametro zero, la scorsa estate, proprio non è piaciuto", commenta la Rosea.

Ora Inzaghi spera di poterlo avere a disposizione per i prossimi impegni e che la tendinite dia tregua: "Dopo la notte di Torino l'Inter ha capito di avere un... titolare in più e ora spera di non perderlo di nuovo. Perché Simone finalmente ha visto in campo il calciatore che ha chiesto espressamente alla dirigenza, quando ha capito che trovare (senza poter investire soldi) un vice Dumfries con dribbling ed esperienza sarebbe stato difficile. Così si è preso il trentacinquenne svincolato Cuadrado, lo ha aspettato negli ultimi due mesi nei quali è stato quasi sempre in infermeria e adesso conta di utilizzarlo con maggiore continuità. Perché sa che in gare "chiuse" e complicate, una giocata del colombiano può determinare il risultato e avvicinare l'Inter al sogno della seconda stella. Tendinite permettendo..."

