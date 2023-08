Cagliari-Inter, pagelle GdS: “Lautaro top, Thuram gran maestro della sponda”

Come contro il Monza, per La Gazzetta dello Sport non c'è nessun insufficiente per l'Inter anche per la sfida vinta dai nerazzurri contro il Cagliari. Il migliore in campo è Lautaro (voto 7): "Non ripete la doppietta solo per colpa di un palo e di una indecisione su genialata di Thuram, ma il gol è sempre più affar suo. Nel giorno del Lukaku romano, il suo ex amico argentino dà un altro bacio alla fascia", si legge sulla Rosea.