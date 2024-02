Termina 1-1 la sfida tra Cagliari e Napoli. Esordio in Serie A con un pareggio per il neo tecnico azzurro Calzona, che accarezza a lungo il sogno di cominciare con una vittoria. I campioni d'Italia in carica si portano in vantaggio al 65' con Osimhen, ma in pieno recupero arriva il gol di Luvumbo che evita la sconfitta ai rossoblu di Ranieri.