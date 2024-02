Il neo allenatore del Napoli è originario di Vibo Valentia e conosce la città e il club per essere stato assistente di Sarri e di Spalletti. È dal 2022 anche il ct della Slovacchia e quindi avrà un doppio incarico almeno fino a fine stagione. Si tratta del terzo allenatore sulla panchina azzurra in questa stagione. L'ultima volta che si era registrata una situazione del genere, spiega Opta, è stato nella stagione 1997-1998 quando la squadra è stata allenata da Mutti, Mazzone, Galeone e Montefusco.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.