L'esperto attaccante rossoblu ha parlato così del trequartista classe 2002 arrivato in prestito dall'Inter

Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche di Gaetano Oristanio, fantasista classe 2002 da poco approdato in rossoblu in prestito dall'Inter: "Oristano ha una gamba frizzante, sembra Bernardeschi. Dobbiamo credere di più nei settori giovanili. Il calcio italiano ha perso un po' di identità".