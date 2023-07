Inter, UFFICIALE: Oristanio passa in prestito per una stagione al Cagliari

Il talentuoso classe 2002 si trasferisce in Sardegna dopo aver giocato nelle ultime due stagioni con il Volendam

Gaetano Oristanio è un nuovo giocatore del Cagliari: è stato lo stesso club rossoblu, tramite un post pubblicato sui propri canali social, ad anticipare l'intesa raggiunta con l'Inter per il prestito del talentuoso trequartista classe 2002, reduce da 2 stagioni in Olanda con la maglia del Volendam. Un'operazione anticipata settimane fa da Fcinter1908, e che permetterà al giocatore di misurarsi per la prima volta con il campionato di Serie A.