Cagliari, Ranieri: “Oristanio? Scelta con oculatezza, ma ha bisogno di crescere”

Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, nella conferenza stampa al termine del successo ai tempi supplementari in Coppa Italia contro il Palermo ha parlato anche dei nuovi arrivati, incluso Gaetano Oristanio, talentuoso classe 2002 prelevato in prestito dall'Inter: "I ragazzi appena arrivati hanno fatto bene, ma non avevo dubbi perché li abbiamo scelti con oculatezza. Ci sono tante soluzioni e quindi sono tranquillo da questo punto di vista, oggi bene anche Oristanio e Sulemana che non hanno grande esperienza nella massima serie e quindi hanno bisogno di crescere. Dobbiamo tutti saper soffrire ed essere resilienti, capaci di non abbattersi di fronte agli errori. In Serie A non si può sbagliare".