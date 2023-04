Cagni attacca: “L’Inter ha giocato meglio della Juve? Nessuno ha notato che…”

Gigi Cagni a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato di Juve -Inter. Il primo pensiero è su quanto accaduto negli ultimi minuti e al fischio finale dell'incontro: "A me hanno insegnato che chi si comporta così ha delle carenze nell'eseguire il proprio lavoro. Si toglie la concentrazione sulla realtà. Si parla più di questo che del calcio, si nascondono le incapacità".

"Oggi leggo che l'Inter ha giocato meglio della Juve, ma non so. Il mio modo di capire se una squadra gioca bene o male lo vedo dai tiri in porta e i cross. Se giocare bene vuol dire fare torello con la palla...Ieri nessuno lo ha notato, ma il movimento dell'attaccante è stato sempre inutile. A forza di fare scatti uno si stanca".