Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gigi Cagni ha parlato dell'ottima stagione dell'Inter e del futuro di Simone Inzaghi . "A inizio anno ho detto che se vince lo Scudetto, che deve vincerlo, diventa un allenatore top in Europa. La seconda cosa è che se sei un allenatore come lui con un direttore con cui vai d'accordo non ha senso che tu vada via. Stai raccogliendo i risultati, l'Inter gioca a memoria ora ed è uno dei più belli da vedere".

"Oggi fa possesso palla che ti serve per accelerare con qualità. Tatticamente è diventato molto forte e la squadra con lui, perché mollare ora che stai andando verso l'apice? Per me non mollerà adesso, c'è tutto che funziona. Oggi è una squadra con giocatori tutti indispensabili e allo stesso livello. Per me rimane all'Inter, è naturale. Se vince la Champions? Ancora di più rimane. Se hai una macchina perfetta, perché andartene? E' un allenatore giovane, ha costruito all'Inter una cosa che fa godere, sta realizzando quello che aveva nella sua testa, e molla tutto? Se fa un altro anno eccezionale il prossimo e poi magari può andarsene".