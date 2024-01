Cagni: “L’Inter resta più forte della Juventus a livello qualitativo. Dopo averla vista…”

"Dopo aver visto l'Inter, la Juve può farcela per lo Scudetto? Se guardo a livello tecnico e individuale no, se guardo altre cose sì. E' una squadra che non ha coppe la Juve, ha trovato l'attaccante e la quadra giusta. Non prende gol e li fa. Per questo è con merito a davanti ora e può giocarsela fino alla fine. Ma qualitativamente l'Inter è più forte. L'Inter non ha continuità nella qualità del gioco, ma comunque rimane decisamente più forte. Ora Allegri è tornato a fare l'allenatore, perché probabilmente si diverte ed è la situazione adatta a lui e tira fuori tutte le sue capacità".