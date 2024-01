Cairo: “Sbagliato cancellare il Decreto Crescita. Non capisco una cosa. Su errori Var…”

Ieri Urbano Cairo era presente all’assemblea di Lega in via Rosellini e non ha nascosto il suo pensiero sulla scelta fatta a fine 2023 dal governo in merito al Decreto Crescita. "In Francia il Decreto Crescita ce l'hanno e gli extracomunitari praticamente sono liberi, ma nonostante questo la nazionale di Deschamps ha vinto il Mondiale del 2018 e nel 2022 è arrivata in finale. Il tema fondamentale è aiutare il calcio italiano a organizzarsi per tornare a essere più competitivo e più attraente all’estero".