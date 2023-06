Cairo sui diritti tv: “Il campionato italiano è vivo, non ci aspettavamo chissà quali offerte”

Urbano Cairo, presidente di Rcs e del Torino, si è espresso sui diritti tv della Serie A, predicando pazienza: "Dobbiamo aspettare. Oggi credo che non dobbiamo preoccuparci. Non ci aspettavamo di trovare nelle buste (delle offerte con, ndr) chissà quali valori. Dobbiamo fare attenzione". E in merito alla concorrenza dei campionati più ambiti Cairo ha aggiunto, parlando ad un evento a New York: "Il campionato italiano è vivo e vitale, abbiamo perso terreno ma possiamo recuperare". (Ansa)